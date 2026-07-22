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Агент 024

В Балыкчи ребенок поджег одежду в торговом центре: пожара удалось избежать

В городе Балыкчи в новом торговом центре «Сити» произошел инцидент, который мог привести к серьезным последствиям. По словам управляющего одного из магазинов, неизвестный мальчик поджег одежду в торговом зале, после чего попытался скрыться.

Сотрудники магазина оперативно заметили возгорание и смогли быстро его потушить, благодаря чему удалось избежать распространения огня и возможного крупного пожара.

После случившегося на место происшествия была вызвана милиция. Как рассказал управляющий магазина, прибывшие сотрудники установили личность ребенка, вызвали его родителей и доставили мальчика вместе с отцом для дальнейшего разбирательства.

По словам управляющего, на вопрос о том, какие меры будут приняты, сотрудники правоохранительных органов ответили: «Это же ребенок». Такая реакция, по словам владельца магазина, вызвала у него недоумение, учитывая потенциальную опасность происшествия.

Управляющий магазина подчеркнул, что торговый центр является крупным объектом с большим количеством посетителей и в случае распространения огня последствия могли быть крайне серьезными. К счастью, благодаря своевременным действиям сотрудников магазина возгорание было ликвидировано в самом начале.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/382532/
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