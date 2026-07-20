19:16
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Бишкекчанка просит спасти засыхающие саженцы катальпы на улице Салиевой

Жительница Бишкека обратилась в 24.kg с просьбой обратить внимание на состояние молодых деревьев на улице Салиевой. По ее словам, саженцы катальпы, высаженные около двух лет назад, начали засыхать из-за недостаточного полива.

Как утверждает горожанка, участок находится на четной стороне улицы Салиевой — от улицы Лермонтова до военкомата. По ее подсчетам, с начала весны деревья поливали всего три раза.

«Листья уже повисли, как тряпочки. Если подойти ближе, у некоторых деревьев ветки уже хрустят от сухости. С дороги кажется, что они еще зеленые, но на самом деле они засыхают», — рассказала она.

По словам жительницы, она наблюдает за этим участком из окна своего дома, а установленные камеры видеонаблюдения, как утверждает женщина, позволяют подтвердить даты и количество поливов.

Также, она считает, что одной из причин проблемы стало отсутствие арычного полива. По ее словам, после строительства одного из объектов прежний поливной арык оказался перекрыт, из-за чего вода больше не поступает на этот участок.

Бишкекчанка просит городские службы принять меры и организовать срочный полив, чтобы сохранить высаженные на бюджетные средства саженцы.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/382342/
просмотров: 2930
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин пожаловался на засыхающие саженцы на территории школы № 66
Депутат призывает провести аудит новых арыков, устанавливаемых в Бишкеке
Депутат раскритиковал качество арыков, устанавливаемых мэрией Бишкека
В Кыргызстане уничтожили три грузовика саженцев из Китая
Цифровизация экологии: Минприроды Кыргызстана создаст три новые инфосистемы
В Бишкеке в арыке на улице Раззакова течет вода ярко-синего цвета
Бишкекчанин просит мэрию спасти саженцы на улице Орозбекова
Популярные новости
В&nbsp;Балыкчи ребенок поджег одежду в&nbsp;торговом центре: пожара удалось избежать В Балыкчи ребенок поджег одежду в торговом центре: пожара удалось избежать
Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов
В&nbsp;Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в&nbsp;стволы деревьев В Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в стволы деревьев
В&nbsp;центре Бишкека у&nbsp;кленов начали опадать листья: жители беспокоятся В центре Бишкека у кленов начали опадать листья: жители беспокоятся
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов