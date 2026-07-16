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Агент 024

Абитуриентка ищет потерянные документы в Бишкеке для поступления в колледж

В Бишкеке 15 июля абитуриентка Лячина Арина Федоровна, 2011 года рождения, потеряла папку с документами, необходимыми для поступления в колледж.

В папке находились:

  • сертификат о среднем образовании, выданный школой имени Лященко в селе Ананьево Иссык-Кульского района;
  • копия свидетельства о рождении;
  • четыре фотографии;
  • справка с места жительства.

Предположительно папка могла остаться в автобусе № 30 по маршруту от остановки «Туббольница» до остановки «Моссовет» либо по пути следования: улица Московская — бульвар Эркиндик — улица Боконбаева — улица Орозбекова — колледж имени Чуйкова.

Нашедших документы просят связаться по номеру 0503600323.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/381961/
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