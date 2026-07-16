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Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Дорогу по Жибек Жолу в Бишкеке сделали, а про остановки забыли — читатель

Дорогу по проспекту Жибек Жолу в районе Аламединского рынка в Бишкеке сделали, а остановки — нет. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, на участке от улицы Буденного до Лермонтова есть шесть остановок — по три с северной и южной стороны.

«Больше года назад остановки снесли в рамках благоустройства города. Позже площадки заасфальтировали, но скамейки и, самое главное, навесы не предусмотрели. Во время сильной жары людям негде укрыться от солца. В лучшем случае приходится стоять под уцелевшим деревом, но многие зеленые насаждения во время ремонта вырубили. Весной и осенью негде спрятаться от дождя в ожидании общественного транспорта. Уже давно не видно, что кто-то планирует доделать эти остановки. О каком комфорте для населения и туристов, которых немало в городе, можно говорить?» — посетовал бишкекчанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/381937/
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