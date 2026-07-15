19:15
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Чемпионат UIM F1H2O. Флаги Кыргызстана установили прямо в озере Иссык-Куль

Отдыхающие на Иссык-Куле заметили в акватории озера ряд установленных флагов Кыргызстана.

Как сообщили 24.kg в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, конструкции появились специально к этапу чемпионата мира UIM F1H2O.

читателей
Фото читателей. Флагштоки установили прямо в озеро, отчего пейзаж стал еще красивее

Флаги страны установлены прямо в озере. От этого любоваться морским пейзажем, по словам одного из туристов, становится еще приятнее.

«Смотрите, какую красоту поставили», — говорит автор видео.

Как ранее сообщалось, во время этапа международного чемпионата по водно-моторному спорту в классе «Формула-1» на Иссык-Куле ожидается прибытие более 10 тысяч посетителей.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/381841/
просмотров: 3082
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле из-за «Формулы-1» будут временно перекрывать трассу
Эстафета с флагом чемпионата мира F1H2O пройдет по всем областям Кыргызстана
Непогода и сильный ветер спустили флаг на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке
Экологи требуют отменить гонки F1H2O на Иссык-Куле
Популярные новости
В&nbsp;Балыкчи ребенок поджег одежду в&nbsp;торговом центре: пожара удалось избежать В Балыкчи ребенок поджег одежду в торговом центре: пожара удалось избежать
Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов
В&nbsp;Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в&nbsp;стволы деревьев В Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в стволы деревьев
В&nbsp;центре Бишкека у&nbsp;кленов начали опадать листья: жители беспокоятся В центре Бишкека у кленов начали опадать листья: жители беспокоятся
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов