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Агент 024

Тонны поливной воды уходят впустую. Жители Бишкека просят принять меры

В Бишкеке в жилмассиве «Киргизия — 1» сотни кубометров поливной воды уходят впустую, сообщил читатель 24.kg.

По словам горожанина, из-за отсутствия должного контроля на пересечении улиц Восточной и Гаражной поливная вода заполняет котлован, вместо того чтобы идти на полив огородов жителей.

«На днях вышел сюжет, где в городе Талас муниципальное предприятие по водоснабжению штрафует жителей за использование питьевой воды для полива огородов. В то же время в Бишкеке сотни кубометров поливной воды уходят впустую», — отметил обратившийся.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/381691/
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