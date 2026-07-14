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Жители улицы Жукеева-Пудовкина просят вернуть автобус № 226 на прежний маршрут

Жители улицы Жукеева-Пудовкина пожаловались на изменение схемы движения автобуса № 226. По их словам, это был единственный маршрут, который курсировал по этой улице.

Как рассказывают горожане, автобус всегда был переполнен, и вместо того чтобы добавить еще один маршрут, его изменили и убрали с улицы Жукеева-Пудовкина.

«Раньше он с улицы Байтика Баатыра поворачивал на Ахунбаева и далее шел по улице Жукеева-Пудовкина. Сейчас он идет прямо по Байтика Баатыра», — делятся бишкекчане.

По словам жителей, попытки убрать этот маршрут с Жукеева-Пудовкина предпринимались и ранее.

«Два года назад в муниципалитете хотели убрать автобус и перекинуть его на Юнусалиева, но люди отстояли, специально собирали подписи», — рассказывают жители.

Бишкекчане просят мэрию пересмотреть решение и вернуть автобус № 226 на прежний маршрут, так как для многих жителей он был единственным доступным видом общественного транспорта на этой улице.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/381680/
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