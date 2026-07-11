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«Люди только привыкли»: бишкекчане жалуются на смену маршрутов

Жители района от Молодой Гвардии до Тоголока Молдо в Бишкеке рассказали о проблемах с общественным транспортом после очередного изменения автобусного маршрута.

По словам горожан, больше 20 лет этот район фактически оставался без полноценного транспортного сообщения. Единственным вариантом была маршрутка № 145, но она ходила редко и часто была переполнена.

«Радостью для жителей стал запуск автобуса № 145 по маршруту бывшего пятого автобуса. Затем его заменили маршрутом № 64. Люди только привыкли к удобному маршруту, как его снова отменили», — рассказала жительница.

Она отметила, что для многих жителей этот маршрут был важен, поскольку основные объекты инфраструктуры находятся в районе церкви. Там же расположены пересадочные остановки на другие направления, которыми пользуются школьники и студенты.

По словам горожан, изменение маршрута объяснили обращениями жителей участка от Тоголок Молдо до Абдрахманова. Но, как утверждает заявительница, люди просили не менять действующий маршрут, а вернуть автобус № 121.

«Кроме того, на новом участке нет остановок. Получается, что те жители, по просьбе которых якобы изменили маршрут, все равно не могут нормально пользоваться автобусом — он проходит без остановок», — сказала она.

Жители считают, что при изменении маршрутов необходимо учитывать не только отдельные обращения, но и интересы всех пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

Они надеются, что городские власти пересмотрят решение и найдут вариант, который позволит сохранить удобное транспортное сообщение для жителей района.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/381402/
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