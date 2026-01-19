14:51
Агент 024

Реновация или принудительное переселение? Жителей Манаса выселяют из центра

Фото 24.kg

Жители Манаса обеспокоены информацией о предстоящем сносе их частных домов в квартале между улицами Барпы Сейил, Бакиева, Пушкина, Ташиева и Базар-Коргонским переулком в центре города. Они заявляют о давлении и требуют правовых оснований для возможного сноса. Об этом горожане сообщили 24.kg.

«В последние месяцы жители нашего квартала оказались в ситуации полной неопределенности и нарастающего давления со стороны местных органов власти. Речь о возможном сносе жилых домов в частном секторе. Однако сам процесс сопровождается противоречиями, отсутствием документов и действиями, которые вызывают серьезные вопросы с точки зрения закона», — говорится в сообщении.

В конце октября 2025 года часть домов посетили люди, представившиеся работниками муниципальной территориальной управы «Курманбек» города Манаса. При этом, по словам жителей, никаких документов, удостоверяющих личность, они не показали. Просто сказали готовиться к переселению и дали на это три месяца. Никаких официальных уведомлений, постановлений, решений мэрии или городского кенеша, утвержденных градостроительных документов не представлено.

Около 60-70 жителей объединились в инициативную группу «Голос центра». По их словам, горожане сразу официально обратились в мэрию с письменными запросами.

В ответах, полученных от муниципальных органов, прямо указывалось, что в отношении квартала отсутствуют утвержденные Проект детальной планировки (ПДП) и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые являются обязательными документами, а также иные письменные основания, которые могли бы служить правовой базой для масштабного сноса. Несмотря на это, на местном уровне — через управу — начался срочный сбор копий правоустанавливающих документов у горожан.

Сбор документов сопровождался манипулятивными формулировками. Людям говорили, что «все уже сдали документы», что «первые получат лучшие квартиры», что «снос все равно состоится».

Жители квартала

По их словам, все происходило устно, без представления официальных бумаг со стороны управы. Более того, активные действия вели даже во время праздничных январских дней, когда государственные органы не работали.

Кстати, квартал находится в привлекательной части Манаса, прямо у подножия курорта-санатория «Джалал-Абад».

Недавно в созданной управой WhatsApp-группе для жителей появилось сообщение, что «вышел приказ» и в ближайшее время начнет работать комиссия по согласованию компенсаций. Однако на просьбы представить копию приказа, состав комиссии, ее полномочия и порядок работы пришел отказ.

После настойчивых, но корректных запросов представить документы несколько активных жителей удалили из группы, что фактически ограничило доступ к информации, напрямую затрагивающей их права.

Отдельное беспокойство, по словам горожан, вызывает просьба сотрудников управы предоставить фамилии тех, кто «против сноса», с формулировкой «мы их отметим». В условиях, когда ранее имело место давление, подобные заявления воспринимаются как попытка дополнительного психологического воздействия на жителей.

«Жители не отказываются от диалога и не выступают против развития города. Однако любые масштабные градостроительные изменения, тем более связанные с лишением людей жилья, должны осуществляться строго в рамках закона, на основании утвержденного Генерального плана, ПДП, ПЗЗ, технических и иных профильных экспертиз и официальных решений, принятых в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Сегодня ситуация зашла в тупик. Давление продолжается, документы собираются, а правовые основания по-прежнему не представлены.

В результате люди поддаются страху и панике, начинают сдавать документы, не понимая последствий и не имея полной информации.

читателей
Фото читателей. Жители участка, ограниченного красными линиями на фото, боятся за свои дома
По словам горожан, им обещают предоставить квартиры по программе государственного ипотечного кредитования на окраине Манаса. Они считают этот обмен абсолютно неравнозначным и нарушающим права частной собственности.

«Мы вынуждены выносить ситуацию в публичное поле, потому что на местном уровне наши запросы либо игнорируют, либо оставляют без конкретных ответов. Мы рассчитываем на то, что внимание властей, общественности и СМИ поможет вернуть процесс в правовое русло — прозрачное, законное и уважительное по отношению к людям, для которых дом — это не просто квадратные метры, а годы жизни, память и безопасность», — говорят жители.
