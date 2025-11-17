Семья многодетной матери в КР не может оформить паспорта. Они просят о помощи

В Кыргызстане семья, в которой мать воспитывает девятерых детей, не может восстановить документы и оформить паспорта. Об этом 24.kg сообщила ее дочь.

Отмечается, что младшие дети, включая девушку 2003 года рождения и парня 2008 года рождения, до сих пор остаются без удостоверений личности.

Уточняется, что 55-летняя женщина родилась и училась в КР. В 90-е она вышла замуж и сменила гражданство. Однако в 2000-х годах вернулась на родину с украинским паспортом старого образца, который уже просрочен и недействителен.

За многие годы ей не удалось восстановить документы. Посольство Украины не выдает необходимые справки из-за боевых действий в стране.

Женщина родила девятерых детей, четверо — граждане Кыргызстана. Двое младших детей до сих пор не могут получить паспорта.

«У меня уже двое детей, я не могу официально зарегистрировать брак и оформить документы на них. Из-за этого я сталкиваюсь с большими трудностями в обычной жизни и работе. У моей мамы 18 внуков, 11 из которых проживают в КР. Здесь живут и наши родственники. Мы всегда считали Кыргызстан своим домом», — заметила девушка.

Она просит государственные органы и институт омбудсмена помочь семье в этом деле.

