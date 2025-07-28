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Мэрию Бишкека просят найти и наказать вандалов, прибивающих рекламу к деревьям

Мэрию Бишкека просят найти и наказать вандалов, прибивающих рекламу к деревьям. В редакцию обратился читатель и сообщил, что на бульваре Эркиндик неизвестные развесили на деревьях свои объявления.

«Что за люди? Взяли и прибили к деревьям свои бумажки с рекламой фитнеса. Иначе как вандализмом это не назовешь. Весь бульвар загадили. Надеюсь, мэрия найдет и накажет», — написал он.

Напомним, самовольное размещение рекламных листовок запрещено. За нарушение может быть наложено административное наказание в виде штрафа.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337648/
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