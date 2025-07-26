17:03
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу

«Предусматривают ли озеленение при ремонте тротуаров в Бишкеке?» — таким вопросом интересуется читатель 24.kg.

По его словам, в настоящее время идет реконструкция тротуара на проспекте Жибек Жолу — от улицы Курманджан Датки до улицы Буденного.

«Но пока не похоже, что предусмотрят озеленение, выкорчевали последние старые деревья. А ведь люди постоянно говорят, что при ремонте улиц важно сразу планировать и посадку саженцев. В жару ходить пешком на открытом солнце очень некомфортно», — посетовал горожанин.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что на указанном участке работы ведутся подрядной организацией «АБК Голд». «После окончания работ вопрос озеленения будет рассмотрен в установленном порядке», — сообщили там.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337546/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на ремонт закрывается пересечение улиц Льва Толстого и Логвиненко
Ремонт дорог. В городе Ош закрывают движение транспорта на улице Алиева
Для движения транспорта в Бишкеке открыли новую дорогу по улице Токтоналиева
Ремонт дорог в Бишкеке. Открыт участок улицы Льва Толстого
Ремонт дорог. В Оше для проезда транспорта открыли улицы Суюнбаева и Мамырова
Ремонт дорог. В Бишкеке закрывается западная часть улицы Ибраимова
На ремонт закрывается перекресток улицы Московской и бульвара Молодой Гвардии
Ремонт дорог. В Бишкеке участок улицы Льва Толстого откроют для проезда
Ремонт дорог в Бишкеке. Движение на участке улицы Калинина ограничат
Не прошло и года, а дорога в столичном микрорайоне «Тунгуч» разбита
Популярные новости
Жители дома &laquo;Байчечекей&raquo; требуют вернуть им&nbsp;отнятую детскую площадку Жители дома «Байчечекей» требуют вернуть им отнятую детскую площадку
Построили, но&nbsp;не&nbsp;проверили: детский сад в&nbsp;Александровке разваливается Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается
В&nbsp;Бишкеке сломали саженцы на&nbsp;улице Московской В Бишкеке сломали саженцы на улице Московской
Жители Военно-Антоновки жалуются на&nbsp;отсутствие воды и&nbsp;дым возле детсада Жители Военно-Антоновки жалуются на отсутствие воды и дым возле детсада
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
16:35
Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибе...
16:15
Дональд Трамп заявил, что Европы не будет, если она продолжит впускать мигрантов
15:58
Жители Новопавловки жалуются на ужасные условия после присоединения к Бишкеку
15:32
Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями
15:24
В Бишкеке на ремонт закрывается пересечение улиц Льва Толстого и Логвиненко