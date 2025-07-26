Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу

«Предусматривают ли озеленение при ремонте тротуаров в Бишкеке?» — таким вопросом интересуется читатель 24.kg.

По его словам, в настоящее время идет реконструкция тротуара на проспекте Жибек Жолу — от улицы Курманджан Датки до улицы Буденного.

«Но пока не похоже, что предусмотрят озеленение, выкорчевали последние старые деревья. А ведь люди постоянно говорят, что при ремонте улиц важно сразу планировать и посадку саженцев. В жару ходить пешком на открытом солнце очень некомфортно», — посетовал горожанин.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что на указанном участке работы ведутся подрядной организацией «АБК Голд». «После окончания работ вопрос озеленения будет рассмотрен в установленном порядке», — сообщили там.

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