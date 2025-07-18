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Мэрия Бишкека убрала светофор и заблокировала целый микрорайон. Жители против

В Бишкеке при реконструкции улицы Льва Толстого мэрия демонтировала светофор на пересечении с улицей Фатьянова и запретила поворот налево. Эти действия фактически отрезали целый жилой массив от выезда в сторону улицы Горького.

Участок давно считается аварийно опасным: здесь интенсивный поток транспорта, и улица Фатьянова — единственная не тупиковая дорога, по которой жители микрорайона могли выезжать в сторону центра. Остальные улицы — тупиковые или неудобны для объезда. Несмотря на это, именно на Фатьянова поворот запретили, а на соседних, менее проходимых, — оставили.

Местные жители на протяжении нескольких лет добивались установки светофора. Было получено даже положительное заключение ГУОБДД о целесообразности его установки. Светофор поставили, движение немного стабилизировалось. Однако при реконструкции дороги его убрали без объяснения причин.

«Получается, что мы снова откатились на несколько лет назад. Мы били пороги мэрии и горкенеша, собирали подписи, писали обращения. А теперь: один рабочий день — и все снесли», — рассказывают жители района.

Еще большее удивление вызывает, что скандальный светофор на пересечении Эгембердиева и Льва Толстого почему-то остался на месте. Он был отключен после того, как выяснилось, что он установлен незаконно, а именно в сговоре между должностными лицами и строительной компанией.

Пока в мэрии официальных разъяснений не дали. Местные жители опасаются, что новая схема движения сделает микрорайон еще более отрезанным и создаст угрозу для здоровья и жизни пешеходов и водителей.

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