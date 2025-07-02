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Агент 024

В селе Садовом уже два месяца нет воды

В домах на улице Калинина села Садового уже два месяца нет воды. Об этом 24.kg сообщили жители.

По их словам, сотрудники ЖКХ «Таза Булак» вырыли на улице яму, чтобы провести воду и к концу июня обещали закончить, но этого не произошло. Теперь жители просят властей принять меры.

 

«Уже второй месяц 13 домов без питьевой воды. Уже надоело нам обращаться к главе Мин-Булакского айыл окмоту, только обещания, ни разу не приехали и не посмотрели. ЖКХ «Таза Булак» месяц рыли яму. Вот уже 10 дней все стоит. В такую жару мы без воды», — отметили жители.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.  
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334971/
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