Эколог Гульбара Оморова показала горы мусора в районе научной станции Адыгене

Эколог и исследователь Гульбара Оморова опубликовала тревожные фотографии с научной станции в районе Адыгене, где команда ученых столкнулась с серьезной проблемой загрязнения окружающей среды.
«Мы собрали много мусора вокруг нашей научной станции. Но, к сожалению, еще не успеваем очистить все», — написала она в соцсетях.
«Нам нужно менять отношение к горам и природе в целом. Мусор, оставленный вами, лежит не только вокруг станции и озер — он попадает и на ледники, загрязняя воду и разрушая хрупкую экосистему», — написала эколог.
Она призывает всех, кто путешествует в горы, не оставлять после себя отходы.