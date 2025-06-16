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Агент 024

Эколог Гульбара Оморова показала горы мусора в районе научной станции Адыгене

Эколог и исследователь Гульбара Оморова опубликовала тревожные фотографии с научной станции в районе Адыгене, где команда ученых столкнулась с серьезной проблемой загрязнения окружающей среды.

«Мы собрали много мусора вокруг нашей научной станции. Но, к сожалению, еще не успеваем очистить все», — написала она в соцсетях.

На снимках — консервные банки, пластиковые упаковки, бутылки, пакеты и остатки костров. Все это, по словам исследовательницы, оставлено людьми, которые приходят на природу, а потом «пакетами» оставляют за собой мусор.

«Нам нужно менять отношение к горам и природе в целом. Мусор, оставленный вами, лежит не только вокруг станции и озер — он попадает и на ледники, загрязняя воду и разрушая хрупкую экосистему», — написала эколог.

Она призывает всех, кто путешествует в горы, не оставлять после себя отходы. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332794/
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