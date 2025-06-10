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Агент 024

В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. Ответ мэрии

В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. В мэрии прокомментировали 24.kg ситуацию. 

Напомним, жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне и на проспекте Чуй, 30 жаловались на отсутствие горячей воды.

МП «Бишкектеплосеть» сообщило, что горячее водоснабжение находится в рабочем режиме, и жителям дома необходимо закрыть краны на водонагревательных приборах во избежание перетоков и попадания холодной воды в трубопровод горячего водоснабжения.

Кроме того, сотрудники муниципалитета дополнительно проведут обследование и наладку горячего водоснабжения.

Горячую воды в квартиры начали подавать 1 июня.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/332162/
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