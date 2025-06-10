В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. Ответ мэрии

В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. В мэрии прокомментировали 24.kg ситуацию.
Напомним, жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне и на проспекте Чуй, 30 жаловались на отсутствие горячей воды.
МП «Бишкектеплосеть» сообщило, что горячее водоснабжение находится в рабочем режиме, и жителям дома необходимо закрыть краны на водонагревательных приборах во избежание перетоков и попадания холодной воды в трубопровод горячего водоснабжения.
Кроме того, сотрудники муниципалитета дополнительно проведут обследование и наладку горячего водоснабжения.
Горячую воды в квартиры начали подавать 1 июня.