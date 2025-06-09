Такого еще не было. Бульвар Эркиндик в Бишкеке засыхает, скверы тоже

«Часть бульвара Эркиндик засыхает, надо срочно спасать зеленые насаждения», — написал в 24.kg житель Бишкека.

По его словам, в центре города «большие территории засыхают, погибают, такого еще никогда не было».

«Засыхает не только бульвар, в сквере Дружбы Кыргызстана и России тоже зеленая зона превращается в пустыню. В сквере Татыбубу Турсунбаевой аналогичная картина. В сквере у «Белого дома» уже пустыня. Что предпринимает мэрия, чтобы спасти парки?» — интересуется он.

Читатель недоумевает, поскольку с поливом в этом году более-менее все в норме.

«И это только начало лета, что будет дальше, когда температура воздуха скаканет за 40 градусов?» — добавил автор письма.

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