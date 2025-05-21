Чудаки парковки. Водитель оставил авто на въезде на подземную стоянку

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Машины паркуют уже при въезде в подземную парковку», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам читателя, этот автомобиль постоянно стоит, загораживая тротуар в районе улиц Баялинова и Ганди. Кроме того, водителя уже просили не ставить авто на аллею.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину оставили в сквере возле кинотеатра «Ала-Тоо».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А на перекрестке улиц Усенбаева и Боконбаева припарковались прямо на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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