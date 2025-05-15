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Агент 024

На горе Боз-Болток куча мусора, хотя за уборку и проезд на нее берут деньги

Несмотря на то что горожане платят 100 сомов на уборку территории при въезде на гору Боз-Болток, где расположен флагшток, там очень много мусора. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на горе валяются салфетки, баклажки и прочий мусор.

«Я с удовольствием плачу для порядка. Сто сомов оплатил, но чек мне не дали. Там никто не чистит, поэтому обращаюсь к вам», — сообщил читатель.

В 2022 году в Фонде по управлению государственным имуществом 24.kg сообщили, что территория флагштока находится в муниципальной собственности Байтикского айыл окмоту и шлагбаум установлен по их инициативе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329199/
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