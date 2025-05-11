Чудаки парковки. В Бишкеке нарушитель закрыл машиной выезд из двора

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова припарковались на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А этой машиной закрыли выезд из двора. Мужчина так и не смог выехать из дома. Он несколько раз звонил в службу 102, но там никак не отреагировали на нарушителя.

Владелец этого авто припарковался на остановке для общественного транспорта на улице Байтика Баатыра. По словам очевидца, простояла машина около 20 минут, водитель сидел в салоне и не реагировал на сигналы автобусов.

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