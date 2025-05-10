Ларьки захватывают парковую зону в центре Бишкека

В центре Бишкека, в парковой зоне напротив центра «Максимум» по улице Турусбекова стали один за одним появляться ларьки фастфуда. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Фото читателей 24.kg. Один из ларьков по улице Турусбекова

По их словам, за пару месяцев там поставили уже два ларька с фастфудом и вот уже начали возводить третий. При этом его устанавливают прямо на газоне в сквере. «Интересно, кто дает им разрешения на это? Плюс один ларек стоит вплотную к площадке с мусорными контейнерами. От нее они отгородились пленкой. При этом газон засыпали щебнем», — пишут читатели.

Все это происходит всего лишь в 300-400 метрах от мэрии Бишкека. При этом люди задаются вопросом: в городе постоянно сносят нормальные кафе, но вот на такие ларьки почему-то дают разрешения. При этом большой вопрос к тому, как они обеспечивают свое санитарное состояние. Да и прилегающая территория возле них очень быстро покрывается всевозможным мусором.

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