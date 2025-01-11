15:06
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Агент 024

В центре Бишкека загорелась крыша жилого дома, ее потушили утром

Сегодня ночью, около 3.00-4.00, на пересечении улиц Исанова и Токтогула загорелся жилой дом компании «Кут строй». Об этом сообщили читатели 24.kg.

Редакции рассказали, что причиной пожара стал электрощит, который загорелся на самом верхнем, 13-м этаже 110-квартирного жилого дома. Огонь распространился на крышу. Всех жителей подъезда (около 60 человек) эвакуировали.

К тушению привлекли пять пожарных расчетов, три автолестницы и оперативную группу центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

В 8.42 пожар полностью потушен. Его общая площадь составила около 500 квадратных метров.

Пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/316493/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
В столице продолжаются рейды по выявлению «безбилетников» в автобусах
В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться
В Бишкеке ограбили постояльца гостиницы. Отобрали телефон и $50 тысяч
В Тонском районе сгорел автовоз, груженный машинами
Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса
Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до марта
Во время «Бахуса» за сутки выявили более 1 тысячи 200 нарушений ПДД в Бишкеке
Звонков стало больше. Почему до бишкекской скорой не могут дозвониться люди
В городе Ош пожар в больнице тушат пять расчетов
Пожар в главном корпусе Международного университета Кыргызстана ликвидирован
Популярные новости
Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистящей тротуары спецтехнике Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистящей тротуары спецтехнике
В&nbsp;селе Александровка с&nbsp;прошлого года не&nbsp;убирают мусор В селе Александровка с прошлого года не убирают мусор
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
14:47
В центре Бишкека загорелась крыша жилого дома, ее потушили утром В центре Бишкека загорелась крыша жилого дома, ее потуш...
14:45
В 2025 году в Кыргызстане планируют запустить 40 туристических баз
14:18
В МВД прокомментировали задержание бывшего общественного помощника президента КР
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 11 января. Сколько семья потратит на еду
13:33
В Оше оштрафовали пять свадебных кортежей за нарушение ПДД на 75 тысяч сомов