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Агент 024

День независимости. Почему на площади плакаты Брежнева, Сталина и Ленина?

Читатели 24.kg прислали в редакцию фотоснимок с центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, где завершается подготовка к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости, который страна будет праздновать завтра, 31 августа.

Они обратили внимание на автоплатформу, на которой установлены портреты Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева.

Фотографии с этими персонами вызвали у горожан вопрос: «Почему в День независимости Кыргызской Республики по главной площади будут возить портреты лидеров советской эпохи?»

В Минкультуры пояснили, что плакаты являются частью вечернего культурного мероприятия, в рамках которого планируется рассказать об истории и правителях.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/303615/
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