День независимости. Почему на площади плакаты Брежнева, Сталина и Ленина?

Читатели 24.kg прислали в редакцию фотоснимок с центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, где завершается подготовка к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости, который страна будет праздновать завтра, 31 августа.
Они обратили внимание на автоплатформу, на которой установлены портреты Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева.
В Минкультуры пояснили, что плакаты являются частью вечернего культурного мероприятия, в рамках которого планируется рассказать об истории и правителях.
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