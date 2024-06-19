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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской машину оставили на пешеходном переходе.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По тротуару на улице Лумумбы из-за многочисленных СТО сложно пройти. Людям приходится идти по проезжей части.

Владелец этого автомобиля также припарковался на тротуаре.

«В связи с ремонтом улицы Абдрахманова весь поток транспорта двигается по улице Малдыбаева, затем по улице Саманчина через 10-й микрорайон. Дорога позволяет ехать по двум направлениям, но некоторые автолюбители игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена». Они оставляют свои машины, провоцируя заторы», — написал житель.

Он просит навести порядок на этом участке дороги.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/297033/
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