Чудаки парковки. На улице Саманчина стоящие машины занимают одну полосу дороги

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской машину оставили на пешеходном переходе.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По тротуару на улице Лумумбы из-за многочисленных СТО сложно пройти. Людям приходится идти по проезжей части.

Владелец этого автомобиля также припарковался на тротуаре.

«В связи с ремонтом улицы Абдрахманова весь поток транспорта двигается по улице Малдыбаева, затем по улице Саманчина через 10-й микрорайон. Дорога позволяет ехать по двум направлениям, но некоторые автолюбители игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена». Они оставляют свои машины, провоцируя заторы», — написал житель.

Он просит навести порядок на этом участке дороги.

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