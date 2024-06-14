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Агент 024

Пробки из-за автобусов. В мэрии Бишкека просят вечером объезжать автобазу

Пробки вблизи базы на пересечении улиц Профсоюзной и Кустанайской образуются из-за массового заезда автобусов. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

По информации МП «Бишкекский городской транспорт», ежедневно с этой автобазы выезжают 350- 400 автобусов.

В муниципалитете отметили, что затор продолжается не больше часа. Для ускорения процесса открываются сразу два пункта заезда. Каждый автобус должны проверить на отсутствие технических неполадок.

В мэрии просят горожан примерно с 22.00 до 22.30 выбирать альтернативную дорогу для проезда. 

Напомним, накануне читатель сообщил, что из-за автобусов, приехавших на ночь на базу на пересечении улиц Профсоюзной и Кустанайской, образуются огромные пробки.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/296671/
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