Чудаки парковки. Тротуар возле цирка в Бишкеке превратился в стоянку автомобилей

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так паркуются на улице Московской.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы этих машин также заехали на тротуар.

На улице Абдрахманова, как обычно, авто стоят на велодорожке.

Эту автомашину припарковали на тротуаре на улице Куренкеева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчане жалуются и на машины на тротуаре возле цирка. Некоторые заезжают даже на газон.

По словам очевидца, эту машину оставляют так на перекрестке уже несколько раз.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Опять стоят машины на остановках общественного транспорта. Фото сделано в районе пересечения улиц Гоголя и Московской.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.