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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Тротуар возле цирка в Бишкеке превратился в стоянку автомобилей

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так паркуются на улице Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владельцы этих машин также заехали на тротуар.

На улице Абдрахманова, как обычно, авто стоят на велодорожке.

Эту автомашину припарковали на тротуаре на улице Куренкеева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчане жалуются и на машины на тротуаре возле цирка. Некоторые заезжают даже на газон. 

По словам очевидца, эту машину оставляют так на перекрестке уже несколько раз.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Опять стоят машины на остановках общественного транспорта. Фото сделано в районе пересечения улиц Гоголя и Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/291162/
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