Мэрия, спасай! Вдоль дорог в Бишкеке высадили саженцы, но они уже погибают

Вдоль проезжей части дорог в Бишкеке высадили саженцы, за что мэрии большое спасибо. Но они уже погибают, надо срочно спасать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, новые саженцы появились ранней весной на участке от улицы Абдрахманова до Тыныстанова по улице Московской.







«Замечательная акция городских служб. Очень долгое время зеленая полоса вдоль проезжей части была мертвой. Мэрия наконец обратила внимание на проблему и решила восстановить озеленение. Но, к сожалению, деревца чем-то болеют, это видно по листве. Надо спасать, иначе получается мартышкин труд и деньги, потраченные впустую», — написал он.

Он также интересуется, почему в этом сезоне не лечат дубы, которые многие годы страдают от минирующего пилильщика. Раньше обрабатывали дубы, вешали «ловушки». Сейчас они уже пожелтели.

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