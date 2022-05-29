Мгновения жизни. Панорама Бишкека и озеро Сары-Челек

Продолжаем наши виртуальные путешествия по Кыргызстану, которые помогают создавать читатели 24.kg. Сегодня мы побываем не только на севере, но доберемся и до юга республики.
Сначала полюбуемся очередной панорамой Бишкека, снятой россиянами. Автором фотографии является Роман Пименов.
Гора Боз-Болток с флагштоком давно стало местом, куда устремляются многие кыргызстанцы и туристы. Недавно там побывала Иман Кожахметова.
Заберемся вместе с Нели Омаровой в Ала-Арчинское ущелье. Кстати, ей удалось увидеть там семейство архаров. Чем она и поделилась с читателями 24.kg.
Теперь отправимся на юг республики — к красивейшему озеру Сары-Челек. В мае там побывал Александр Юн, который и поделился с нами своими впечатлениями с помощью фотографий.
Вот и добрались до южной столицы — города Оша. А вернее до ее жемчужины — горы Сулайман-Тоо. Там побывала Аида Нимадилова.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.