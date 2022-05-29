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Мгновения жизни. Панорама Бишкека и озеро Сары-Челек

Продолжаем наши виртуальные путешествия по Кыргызстану, которые помогают создавать читатели 24.kg. Сегодня мы побываем не только на севере, но доберемся и до юга республики.

Сначала полюбуемся очередной панорамой Бишкека, снятой россиянами. Автором фотографии является Роман Пименов.

Романа Пименова
Фото Романа Пименова. Панорама Бишкека

Гора Боз-Болток с флагштоком давно стало местом, куда устремляются многие кыргызстанцы и туристы. Недавно там побывала Иман Кожахметова.

Иман Кожахметовой
Фото Иман Кожахметовой. Село Орто-Сай, май 2022 года

Заберемся вместе с Нели Омаровой в Ала-Арчинское ущелье. Кстати, ей удалось увидеть там семейство архаров. Чем она и поделилась с читателями 24.kg.

Теперь отправимся на юг республики — к красивейшему озеру Сары-Челек. В мае там побывал Александр Юн, который и поделился с нами своими впечатлениями с помощью фотографий.

Вот и добрались до южной столицы — города Оша. А вернее до ее жемчужины — горы Сулайман-Тоо. Там побывала Аида Нимадилова.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/234506/
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