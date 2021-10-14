Обманутым жителям Бишкека на 8 миллионов сомов до сих пор не вернули деньги. Об этом 24.kg сообщил читатель.
Ранее горожане заявили, что стали жертвами мошенников. Некие владельцы компании INTOP EDUCATION собрали с 50 кыргызстанцев деньги и 18 мая 2021 года вылетели в Москву. Отмечалось, что они обманом завладели чужими средствами под предлогом дальнейшего бизнес-партнерства.
Ранее он сообщил, что одним из предполагаемых мошенников является Бектур Сабиралиев — сын одного из проректоров Евразийского международного медицинского университета (ЕММУ) Сабирали Сыдыкова.
В УВД Первомайского района Бишкека пообещали прокомментировать эту жалобу позже.
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