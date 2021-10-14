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Агент 024

Бишкекчане не могут добиться возвращения своих денег — милиция не помогает

Обманутым жителям Бишкека на 8 миллионов сомов до сих пор не вернули деньги. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Ранее горожане заявили, что стали жертвами мошенников. Некие владельцы компании INTOP EDUCATION собрали с 50 кыргызстанцев деньги и 18 мая 2021 года вылетели в Москву. Отмечалось, что они обманом завладели чужими средствами под предлогом дальнейшего бизнес-партнерства.

«Отец подозреваемого — с крупными связями в Бишкеке, поэтому его сына не объявляют в международный розыск. Скорее всего, он уже получил гражданство России. Мы писали заявление в УВД Первомайского района, но движения нет. Более того, отцу предполагаемого афериста дали ознакомиться с моим заявлением. Мужчина был с нами на связи и обещал вернуть все деньги, но на прошлой неделе перестал отвечать на звонки», — рассказал один из потерпевших.

Ранее он сообщил, что одним из предполагаемых мошенников является Бектур Сабиралиев — сын одного из проректоров Евразийского международного медицинского университета (ЕММУ) Сабирали Сыдыкова.

В УВД Первомайского района Бишкека пообещали прокомментировать эту жалобу позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210367/
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