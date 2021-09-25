Город для машин. В Бишкеке отрезок улицы Сухэ-Батора решили сделать без тротуара

В Бишкеке отрезок улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до реки Аламедин делают без тротуара. Об этом 24.kg сообщил местный житель.

«По плану здесь должен был быть тротуар, но ситуация уперлась в установленный с нарушениями забор одного из домов. Его должны были снести, чтобы на этом месте сделать тротуар. Однако мы узнали, что ничего сноситься не будет, и в будущем жители целого микрорайона будут вынуждены ходить прямо по проезжей части. Мы опасаемся за свою безопасность и безопасность своих детей», — сообщил читатель.

По словам бишкекчанина, местные жители обращались в Госэкотехинспекцию, однако положительного результата эти обращения не принесли.

Фото читателя 24.kg. Ответ госорганов на запрос жителей.

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