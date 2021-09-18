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Ошибка вышла. Почему в мэрии Бишкека нижний «Токольдош» отнесли к другому району

В мэрии Бишкека признали, что в ответе жителям нижнего «Токольдоша» ошибочно указали администрацию Октябрьского района, хотя массив находится на территории Свердловского.

«В связи с тем, что в курируемый блок вице-мэра Азата Узакова поступает большой объем документов, и так как большая часть жилого массива «Токольдош» территориально относится к Октябрьскому административному району, допущена ошибка в указании района», — отметили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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Там сказали, что ошибку исправили и администрации Свердловского района поручено рассмотреть вопросы, изложенные в заявлении.

Напомним, жители нижнего «Токольдоша» обратились с заявлением в мэрию, в котором просили помощи в решении проблемы с узаконением их домов и земельных участков. В документе они указали названия улиц и что они расположены в Свердловском районе. Это не первое их обращение к властям. Жилмассиву более 50 лет, часть территории по проектам еще советского периода предусматривалась под строительство высотных зданий. Жители на протяжении многих лет не могут оформить дома и земельные участки. Сейчас здесь проживают 2 тысячи 300 человек.

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