Чудаки парковки. Возле Ортосайского рынка в Бишкеке авто закрыло часть дороги

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Так, припаркованы машины на тротуаре улицы Нуркамал в 11-м микрорайоне столицы.

Еще один автохам также заехал на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот так паркуются прямо на перекрестке, перекрыв пешеходный переход!» — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько машин заехало в парк имени Навои в Оше.

Возле Ортосайского рынка, на улице Жукеева-Пудовкина автомобилем (01KG509AIS) перекрыли полосу движения. На вопрос, почему машину оставили на проезжей части, парковщик ответил, что другого места нет.

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