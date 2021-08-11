Чудаки парковки. Возле Ортосайского рынка в Бишкеке авто закрыло часть дороги

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Так, припаркованы машины на тротуаре улицы Нуркамал в 11-м микрорайоне столицы.
Еще один автохам также заехал на тротуар.
«Вот так паркуются прямо на перекрестке, перекрыв пешеходный переход!» — написал автор снимка.
Несколько машин заехало в парк имени Навои в Оше.
Возле Ортосайского рынка, на улице Жукеева-Пудовкина автомобилем (01KG509AIS) перекрыли полосу движения. На вопрос, почему машину оставили на проезжей части, парковщик ответил, что другого места нет.
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