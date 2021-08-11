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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Возле Ортосайского рынка в Бишкеке авто закрыло часть дороги

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Так, припаркованы машины на тротуаре улицы Нуркамал в 11-м микрорайоне столицы.

Еще один автохам также заехал на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот так паркуются прямо на перекрестке, перекрыв пешеходный переход!» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько машин заехало в парк имени Навои в Оше.

Возле Ортосайского рынка, на улице Жукеева-Пудовкина автомобилем (01KG509AIS) перекрыли полосу движения. На вопрос, почему машину оставили на проезжей части, парковщик ответил, что другого места нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203696/
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