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Агент 024

После съемок фильма возле горнолыжной базы «Чункурчак» оставили горы мусора

После съемок фильма возле горнолыжной базы «Чункурчак» оставили горы мусора. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По их словам, 24 июля в ущелье неподалеку от базы снимали фильм «Семетей — сын Манаса».

«Мы порадовались, что у нас в Кыргызстане будет снят такой фильм, и взяли на заметку, что очень хотели бы его посмотреть. Под вечер, по сценарию, они сожгли юрту, все это было по сценарию. Мы были очень заинтригованы. Прошло три дня, накануне мы снова приехали в это ущелье, чтобы отпраздновать семейный праздник. Но то, что мы увидели, повергло нас в шок. Грязь и кучи мусора. Это нормально, оставить после себя вот это? Что же будет с нашей природой и с нашей страной, если мы не остановимся?» — возмущены очевидцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202392/
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