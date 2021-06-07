На отсутствие воды жалуются жители Чуйской области

На отсутствие питьевой воды жалуются жители сел Чуйской области.

«В Селекционном уже третий день нет воды, отключили, как всегда, без предупреждения. Звонила в водоканал, там сказали, что это не их забота и что я должна звонить в айыл окмоту. В такую жару очень сложно без холодной воды», — написала жительница.

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«Пишу от лица жителей села Байтик Аламединского района, где каждое лето уже много десятилетий испытывают людей на выживаемость, лишая их и питьевой, и поливной воды. Руководство района и способствует распространению вируса, поскольку даже руки помыть нечем! Неужели за столько лет ничего не было предусмотрено в бюджете для изменения ситуации? Воды вообще нет вторые сутки», — написал другой сельчанин.

«В селе Прохладном Аламединского района третий день в кранах нет воды. Кроме того, поливную воду продают, хотя в соседнем Кызыл-Берлике, так как там нет арыков, поливают с водопровода», — отмечает читатель.

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