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Агент 024

На отсутствие воды жалуются жители Чуйской области

На отсутствие питьевой воды жалуются жители сел Чуйской области.

«В Селекционном уже третий день нет воды, отключили, как всегда, без предупреждения. Звонила в водоканал, там сказали, что это не их забота и что я должна звонить в айыл окмоту. В такую жару очень сложно без холодной воды», — написала жительница.

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«Пишу от лица жителей села Байтик Аламединского района, где каждое лето уже много десятилетий испытывают людей на выживаемость, лишая их и питьевой, и поливной воды. Руководство района и способствует распространению вируса, поскольку даже руки помыть нечем! Неужели за столько лет ничего не было предусмотрено в бюджете для изменения ситуации? Воды вообще нет вторые сутки», — написал другой сельчанин.

«В селе Прохладном Аламединского района третий день в кранах нет воды. Кроме того, поливную воду продают, хотя в соседнем Кызыл-Берлике, так как там нет арыков, поливают с водопровода», — отмечает читатель.

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