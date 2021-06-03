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Агент 024

В областной больнице Каракола днем отключают воду. Пациенты недовольны

В областной больнице Каракола днем отключают воду. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пациенты вынуждены покупать воду в ближайших магазинах.

«Даже если она есть, напор очень слабый. Однако есть больные, которым противопоказаны прогулки на улице, но нужда заставляет с риском для здоровья выходить за пределы больницы. Воды нет, но появились тараканы в столовой. Медперсонал больницы объясняет отсутствие воды сезонными поливами. Очень удручающее обстоятельство», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196199/
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