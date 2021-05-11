22:16
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Агент 024

На улице Джалиля в Бишкеке нет тротуара. Из-за стоящих машин люди идут по дороге

На улице Джалиля нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Когда же нам сделают тротуары? Наверное, нужна трагедия. На улице с двух сторон паркуются посетители Аламединского рынка. Посередине дороги на скорости плотный поток машин. Люди с сумками, колясками, детьми вынуждены маневрировать между ними», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Джалиля

По его словам, местным жителям негде гулять с детьми. «Парк — уже давно не парк. Тротуаров нет. Детвора на дороге играет», — отметил бишкекчанин.

По его словам, кроме того, асфальт сделали одним слоем, все люки выше полотна.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/193632/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин пожаловался на состояние тротуаров и арыков на улице Фрунзе
Как жаль, что у нас такие тротуары. Бишкекчанка показала улицу Московскую
Тротуар по улице Ибраимова возле здания ГСИН раскрошился
В городе Ош заасфальтируют улицу Алиева и построят тротуар
На улице Куренкеева в Бишкеке сделали стоянку, несмотря на запрещающие знаки
В Бишкеке тротуар упирается в здание. В мэрии сообщили, что так и должно быть
Возле парка «Ынтымак» тротуар заставлен сдающимися в аренду велосипедами
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айтматова недоделали тротуар
На улице Курчатова в Бишкеке вместо тротуара грязь и мусор
В Бишкеке на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал» нет тротуара
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке площадь Ала-Тоо к&nbsp;9&nbsp;Мая украсили пропагандистским снимком фашистов В Бишкеке площадь Ала-Тоо к 9 Мая украсили пропагандистским снимком фашистов
В&nbsp;Бишкеке ветеранов поздравили с&nbsp;Днем Победы плакатом с&nbsp;немецкой каской В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской
Баннер ко&nbsp;Дню Победы с&nbsp;немецкой каской. Руководство школы принесло извинения Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство школы принесло извинения
Бизнес
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
11 мая, вторник
22:07
В Кыргызстане запустили мобильное приложение для поиска работы В Кыргызстане запустили мобильное приложение для поиска...
21:55
В УВД Баткена рассказали, почему милиция сопровождала таджикские большегрузы
21:45
На улице Джалиля в Бишкеке нет тротуара. Из-за стоящих машин люди идут по дороге
21:26
Ямы на дороге в Бишкеке перед камерами «Безопасного города» заделали кое-как
21:08
В милиции напомнили, что открытые окна могут стать причиной гибели детей