На улице Джалиля в Бишкеке нет тротуара. Из-за стоящих машин люди идут по дороге

На улице Джалиля нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Когда же нам сделают тротуары? Наверное, нужна трагедия. На улице с двух сторон паркуются посетители Аламединского рынка. Посередине дороги на скорости плотный поток машин. Люди с сумками, колясками, детьми вынуждены маневрировать между ними», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Улица Джалиля

По его словам, местным жителям негде гулять с детьми. «Парк — уже давно не парк. Тротуаров нет. Детвора на дороге играет», — отметил бишкекчанин.

По его словам, кроме того, асфальт сделали одним слоем, все люки выше полотна.

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