Малышей в детсаду кормят продуктами с плесенью. Родители требуют разбирательства

В селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области родители детей, посещающих детский сад «Арча», требуют провести проверку и наказать руководство дошкольного учреждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Каракола Алена Хоменко.

«Видео прислали родители детей, которые ходят в этот садик. По их информации, там для приготовления еды используют муку с плесенью, мясо лежит на полу. Хорошие продукты уносит домой руководство садика, уносит и уголь. Просим главу области отреагировать на это и навести порядок», — написала она.

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