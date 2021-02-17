В Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против

В Исфане намерены переименовать среднюю школу имени Юрия Гагарина. Об этом 24.kg сообщили учителя.

По их словам, прогрессивная часть педколлектива и многие родители выступают против этого.

«Но местная власть, похоже, идет на поводу бизнесменов. Налицо все предпосылки, что они смогут осуществить свою идею. Помогите, пожалуйста, отстоять имя школы с более чем пятидесятилетней историей. Имя человека, первым покорившего космос, вдруг стало неактуальным. Как власти аргументируют необходимость такого переименования?» — задаются вопросом педагоги.

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