Агент 024. Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку

В Бишкеке сотрудники УВД Аламединского района незаконно отгородили выезд с улицы Кантемировской на проспект Жибек Жолу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Выезд с улицы Кантемировской в восточном направлении перекрыли бетонным забором, оставив лишь узкий проход для пешеходов. Милиционеры устроили себе бесплатную стоянку, а жители района должны страдать. Кто и на каких основаниях дал им такое право?» — возмущается он.

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