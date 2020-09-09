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Агент 024

Две аварии подряд. Скорая, которая везла в больницу жертву ДТП, перевернулась

В Бишкеке пассажирка автомобиля дважды попала в аварию. Об этом сообщают очевидцы.

Водитель автомобиля BMW, в котором ехала женщина, выехал с улицы Шоокум на 7 Апреля, не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.

Пассажирку в тяжелом состоянии забрала скорая, которая тоже попала в аварию на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева.

В управлении Патрульной службы милиции пообещали предоставить подробности позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164513/
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