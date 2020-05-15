Казахстан снял ограничения на въезд транспорта. На КПП с обеих сторон очереди

С 14 мая перед пунктом пропуска «Ак-Тилек» наблюдается большое скопление грузовых автотранспортных средств. Об этом 24.kg сообщил один из грузоперевозчиков.

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По его словам, это связано с тем, что казахская сторона сняла ограничения на передвижение автомобильного транспорта по территории страны, в частности убрали блокпосты на въезды в крупные города, разрешив грузоперевозчикам свободное перемещение товаров в обе стороны.

«Вот поэтому на подъездах к пограничному переходу резко увеличились очереди из грузовых автомобилей на пункте пропуска «Карасу» как с кыргызской, так и с казахстанской стороны. Но машины проверяют быстро и пропускают дальше», — рассказал он.

Ранее Кыргызстан обращался во Всемирную торговую организацию из-за сложностей с прохождением кыргызских грузовиков через границу с Казахстаном. С марта 2019-го на территории РК отмечали значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызстана. Они вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей.

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