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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Новопавловке закрыли единственный продуктовый рынок и ветаптеку

В Новопавловке закрыли единственный продуктовый рынок «Заря». Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, также закрывают и придомовые продуктовые магазины.

«Кроме того, закрыты кормовой рынок и агроветаптека. Мы живем в селе. Сейчас сезон огородов, нужны препараты для обработки сада. Также нужны витамины и антибиотики, корм скотине и птице. Чем кормить скотину, если рынок закрыт?» — возмущена читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149229/
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