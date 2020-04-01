В одном из банков Бишкека работал сотрудник с коронавирусом, но факт скрыли

В головном офисе банка KICB работал сотрудник с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, в этом финансовом учреждении еще на прошлой неделе узнали о заболевании сотрудника, но своим клиентам не сообщили до сих пор. При этом офис банка продолжает работать.

Фото 24.kg. Жалоба кыргызстанца на банк KICB

«Сотрудники банка рассказали, что на выходных в здании провели тайно дезинфекцию. Если бы я знал о произошедшем, то не посещал это отделение, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье близких. Национальный банк должен принять меры», — возмутился читатель.

Кроме того, в распоряжении агентства оказалась внутренняя переписка банка. В ней говорится, что у сотрудника KICB обнаружен коронавирус. Оказалось, что кто-то из родственников этого человека контактировал с зараженным COVID-19. Потом сотрудник банка находился на самоизоляции с 20 марта.

Фото 24.kg. Внутренняя переписка банка KICB

В самом KICB не подтвердили, но и не опровергли информацию. В банке пообещали 24.kg предоставить комментарий позже.

Нацбанк пока недоступен для комментариев.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.