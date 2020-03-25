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Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек

В комендатуре Бишкека не выдали пропуска предпринимателям, которые поставляют свою продукцию по Чуйской области, в том числе в столицу. Об этом 24.kg рассказал один из них.

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По его словам, все требуемые документы для получения пропуска у них есть. «Речь не идет о передвижениях и доставке продуктов в период комендантского часа, а о дневных пересечениях границ города, так как многие склады и сельхозпроизводители находятся за чертой города. Для того чтобы в супермаркеты и магазины нам доставлять продукцию, нужно ежедневно пересекать блокпосты», — сказал предприниматель.

Уточняется, что районные администрации пропуска выдали — по Сокулукскому, Аламединскому и Иссык-Атинскому районам машины передвигаются беспрепятственно. «Однако комендатура и центральный штаб эти пропуска не выдают, ссылаются на то, что государство — не дураки, у них есть список, кому давать пропуска, а кому нет, мол, город обеспечен на 100 процентов и власти в нас не нуждаются. Естественно, нам звонят заказчики, у них заканчивается продукция, а мы не можем ее поставить», — говорит собеседник.

Он отметил, что разрешения не дали охранным предприятиям, частным медицинским учреждениям, фармацевтам. «Наши письма все-таки приняли, но сказали, что уверены на 99,9 процента, что мы все получим отказ», — заключил предприниматель.

Однако комендант по Бишкеку Алмазбек Орозалиев заверил 24.kg, что все поставщики продуктов получат пропуска завтра. «Проблем с этим нет, мы не успели просто распечатать пропуска в типографии. Завтра этот вопрос решим», — сказал он.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Передвижение по республике и внутри населенных пунктов ограничено.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

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