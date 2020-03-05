В сквере Тоголока Молдо выгуливают собак. Владелец животного ответил «агенту024»

Гуляющие в парке собаки не опасны для прохожих, а их хозяева убирают за питомцами. Об этом 24.kg сообщил владелец джек-рассел-терьера Сергей Шевелев.

«Все присутствующие на фото люди имеют при себе пакеты для уборки за собачками. У некоторых есть даже биоразлагаемые пакеты. Почему-то читатель не прислал фото, на котором дети местных жителей собираются вокруг собачек вместе с родителями и радуются общению с домашними питомцами», — написал он.

По словам Сергея Шевелева, они также обращались в мэрию насчет отдельной площадки для выгула.

Его джек-рассел-терьер — многократный чемпион Кыргызстана и международных выставок, и он не опасен для прохожих.

Напомним, ранее 24.kg житель Бишкека сообщил, что в сквере Тоголока Молдо постоянно выгуливают собак без намордников и поводков. Нет у владельцев и пакетов, чтобы убирать за своими питомцами.

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