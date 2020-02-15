17:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит

Каждое утро тысячи бишкекчан вынуждены надевать на обувь пакеты, чтобы добраться до остановки или более-менее приличной дороги. Кажется, такое возможно только в сельской местности, но это реалии современной столицы.

Читайте по теме
По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти

Конечно, можно пенять, что жители жилых массивов сами виноваты: построили дома в чистом поле, а теперь им нужны дороги, тротуары, освещение. Но каждый мэр говорит о необходимости развития периферии Бишкека и увеличении расходов на создание там необходимой инфраструктуры. Можно было бы порадоваться за жителей, в том числе в пределах старого города, что в их домах наконец появится канализация, если бы не одно но.

После прокладки инженерных сетей городские власти не заботятся о восстановлении дорожного полотна и тротуаров. Читатели продолжают слать фотографии своих улиц, которые они вынуждены ежедневно преодолевать по колено в грязи.

Мэрия списывает ответственность на подрядчиков и погоду.

Ответы как под копирку: здесь строили магистральные канализационные сети, но из-за наступления зимы работы временно приостановлены. Весной строительство продолжится, после дорожное покрытие восстановят.

А на компанию «Бактимир» муниципалитет и вовсе передал материалы в ГКНБ. Договор на прокладку канализации в жилмассиве «Ак-Босого» общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) заключило еще в 2017 году.

Подрядчик должен был завершить все работы к 15 апрелю 2019-го, но так и не закончил два участка.

К большому сожалению, ни сотрудники ОГУКС, ни Первомайского акимиата, ни Бишкекводоканала не смогли призвать к ответственности подрядную организацию, а жители этих улиц месят грязь каждый день.

Мэрия Бишкека

Пока же остальным подрядчикам поручили временно засыпать улицы гравием, закрыть оставшиеся открытые канализационные люки... Но и это может случиться, лишь когда дороги немного подсохнут.

Читайте по теме
Грязь по колено. После прокладки канализации дорогу не восстановили

Может, стоило начать прокладывать сети раньше, чтобы успеть до непогоды — вопрос, наверное, риторический. И даже если списать все на природу, кто мешает городским властям думать о комфорте жителей не только после шквала жалоб в социальных сетях и СМИ? Почему сразу нельзя засыпать улицы гравием, делать временные переходы, пандусы, удобный подход к остановке, чтобы и человек с инвалидностью, и родители с колясками могли беспрепятственно попасть на нее? Вот на улице Асаналиева после жалобы читателя такой проход сделали, хотя вряд ли он облегчит жизнь малоподвижным горожанам...

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/143701/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Тендер на реализацию второй фазы отменен
По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти
Грязь по колено. После прокладки канализации дорогу не восстановили
Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
Бишкекзеленхоз чистит дренажную систему, чтобы избежать подъема грунтовых вод
За счет городского бюджета в Бишкеке отремонтируют 40 километров дорог
Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
В Балыкчи жители не следят за домом, но жалуются все равно на мэрию
В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
По&nbsp;колено в&nbsp;грязи. По&nbsp;некоторым улицам Бишкека невозможно пройти По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти
Два водителя не&nbsp;поделили парковку и&nbsp;разбили четыре автомобиля Два водителя не поделили парковку и разбили четыре автомобиля
Водитель разбил машину в&nbsp;хлам, но&nbsp;пережил аварию и&nbsp;спокойно ушел с&nbsp;места ДТП Водитель разбил машину в хлам, но пережил аварию и спокойно ушел с места ДТП
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
15 февраля, суббота
17:00
По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан только говорит По колено в грязи. Когда мэрия о комфорте горожан тольк...
16:45
Случайность. В Минобразе объяснили грубые ошибки в пресс-релизе
16:15
События в Кой-Таше. Кундуз Жолдубаевой грозит до 15 лет тюрьмы
16:00
Тологон Рахманберди уулу — фигурант резонансного дела. Комментарий МВД
16:00
Дети и онкология. Когда ждать поддержки от государства бесполезно