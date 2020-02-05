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Агент 024

Водитель «Яндекс.Такси» хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали

Водитель «Яндекс.Такси» передвигается по городу с номерным знаком, где отсутствуют данные о регионе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя
Фото читателя. Водитель «Яндекс.Такси» передвигается по городу с номерным знаком, где отсутствуют данные о регионе

«Водитель, возможно, таким образом решил обмануть камеры «Безопасного города» и специально обрезал номерной знак машины», — пишет читатель.

Представитель «Яндекс.Такси» в Кыргызстане заявил 24.kg, что водитель данного автомобиля отстранен от выполнения заказов. Сейчас ведется разбирательство.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142621/
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