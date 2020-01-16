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Агент 024

В районных управлениях Налоговой заставляют распечатывать декларации за деньги

В Жайылском и Панфиловском районах в управлениях Государственной налоговой службы требуют распечатывать формы Единой налоговой декларации за деньги. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, сотрудники управления отправляют граждан в ближайшие магазины, где можно распечатать документы.

В пресс-службе ГНС заявили, что формы декларации предоставляются абсолютно бесплатно и их необходимо требовать.

«Если у вас отсутствует налогооблагаемое имущество, вы не работаете по патенту, нет земли, автомобиля, то декларацию можно не сдавать», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019-го. До 1 марта юридические и до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также предоставить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельном участке.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/140665/
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