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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые думают, что машины оставлять можно прямо на дороге

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Старый автовокзал, остановка в восточном направлении. Каждый день с утра нехорошие граждане заполоняют ее. Приходится на проезжую часть выходить, чтобы увидеть, какая маршрутка едет», — написал автор видео.

Остановку общественного транспорта занял и этот таксист.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель этого авто посчитал, что оставить своего «железного коня» можно прямо на дороге.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы пройти по тротуару на улице Лумумбы, пешеходам приходилось прижиматься к забору.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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