Чудаки парковки. Некоторые думают, что машины оставлять можно прямо на дороге

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.
«Старый автовокзал, остановка в восточном направлении. Каждый день с утра нехорошие граждане заполоняют ее. Приходится на проезжую часть выходить, чтобы увидеть, какая маршрутка едет», — написал автор видео.
Остановку общественного транспорта занял и этот таксист.
Водитель этого авто посчитал, что оставить своего «железного коня» можно прямо на дороге.
Чтобы пройти по тротуару на улице Лумумбы, пешеходам приходилось прижиматься к забору.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.