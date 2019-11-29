Жители Кызыл-Кии жалуются на дым, отравляющий целый район

В Кызыл-Кие Баткенской области дым отравляет жителей 1-го микрорайона. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Жгут непонятно что: то ли резину, то ли полиэтилен. В 30-50 метрах находятся школа и микрорайон», — написал он.

Отметим, начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды агентства по гидрометеорологии Людмила Нышанбаева сказала: активное обсуждение вопроса загрязнения воздуха в обществе может быть вызвано тем, что люди стали задумываться о своем здоровье.

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